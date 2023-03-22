В ходе недавних телефонных разговоров с лидерами Армении и Азербайджана госсекретарь США Энтони Блинкен предложил помощь Вашингтона при проведении мирных переговоров.

«Арменпресс» сообщает об этом, со ссылкой на заявление заместителя пресс-секретаря Госдепартамента США Веданта Пателя.

На брифинге с журналистами Ведант Патель подчеркнул, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены разрешению этого вопроса.

«Очевидно, что это делается благодаря приверженности госсекретаря Блинкена этому вопросу, посредством посла Рикера, когда он руководил этим процессом, и теперь посредством работы Лу Боно», — сказал Патель.

Отвечая на вопрос, поднимал ли Энтони Блинкен в беседе с Ильхамом Алиевым вопросы, связанные с правами человека в Азербайджане, Ведант Патель сказал, что не вправе сообщать подробности дипломатических контактов.

«Однако, мы с нашими партнерами, в том числе и с партнерами с Южного Кавказа, регулярно поднимаем вопросы, связанные с правами человека», — отметил Ведант Патель.