Вечером 21 марта двое военнослужащих, русской национальности, с легкими неогнестрельными травмами в области головы обратились в Горисский медицинский центр Сюникской области.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в администрации Сюникской области.

Военнослужащим была оказана первая помощь, и они сразу покинули медицинский центр.

Ранее ряд армянских Telegram-каналов распространили информацию, что в результате обстрела с азербайджанской стороны 2 русских военнослужащих в Сюнике получили ранения. Была распространена и информация, что якобы один из раненых скончался.