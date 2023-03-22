Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время обсуждений в Парламенте, посвященных предстоящему 21 марта Европейскому саммиту, отвечая на вопросы депутата от Партии христианского союза Стинеке ван дер Граафа, сделал ряд заявлений по поводу открытия Лачинского коридора.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение, распространенное Федерацией армянских организаций Нидерландов, премьер-министр Марк Рютте особо отметил, что Азербайджан довольно ограниченно интерпретирует решение Международного суда ООН, хотя правительство Нидерландов не так воспринимает это решение. Об этом с определенностью был проинформирован посол Азербайджана.

Марк Рютте заверил, что голландская сторона продолжает предпринимать активные шаги для скорейшего открытия Лачинского коридора как в двустороннем формате, так и в формате Европейского союза.

На вопрос депутата Стинеке ван дер Граафа о политических последствиях того факта, что Азербайджан импортирует газ из России, чтобы поставлять его в Европу в соответствии с соглашением, премьер-министр Рютте ответил, что Азербайджан импортирует газ из России в ограниченных количествах. Однако Еврокомиссия уже заявила, что обсудит вопрос импорта российского газа с властями Азербайджана.