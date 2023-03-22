Валери Буайе, член Сената Франции, сделала комментарий на своей странице в Twitter, выразив солидарность с армянским народом по случаю 100 дней блокады Арцаха со стороны Азебайджана.

«Арменпресс» приводит комментарий Валери Буайе.

«Прошло 100 дней с тех пор, как Азербайджан перекрыл Лачинский коридор, бесчувственно отрезав Нагорный Карабах и его 120 000 жителей от всего мира. Я думаю об армянах, и хочу еще раз высказать им свою солидарность и глубокую дружбу».

Валери Буайе также опубликовала фотографию, сделанную в Ереване.