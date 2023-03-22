Представитель Совета национальной безопасности США Джон Керби призвал Азербайджан и Армению предпринять шаги для деэскалации ситуации в регионе.

Как передает «Арменпресс», об этом Джон Кирби заявил в ходе брифинга в Белом доме.

На брифинге один из журналистов напомнил, что истек 100-й день блокировки Лачинского коридора, и спросил, какова позиция США по конфликту и вызывает ли обеспокоенность страны присутствие российских военных в Нагорном Карабахе.

В ответ Джон Кирби сказал: «Я скажу то, что мы говорили и раньше. Мы призываем стороны к деэскалации. Мы не хотим никакого насилия и хотим, чтобы все стороны предприняли соответствующие шаги для снижения напряженности и прекращения насилия».

Однако Кирби не ответил на вопрос о присутствии российских военных в НК.