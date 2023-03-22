21 марта постоянный представитель Республики Армения в ООН Мгер Маргарян встретился со специальным советником Генерального секретаря ООН по предотвращению геноцида Алисой Вайриму Ндериту, чтобы обсудить гуманитарную ситуацию, создавшуюся в результате блокирования Азербайджаном Лачинского коридора и проявлений геноцидальных намерений Азербайджана в отношении армян Нагорного Карабаха.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение постоянного представительства Армении при ООН, на встрече было подчеркнуто, что 100-дневная блокада является ярким выражением проводимой Азербайджаном политики этнической чистки в отношении армян, о чем с конца декабря прошлого года и Генеральному секретарю ООН и специальному советнику периодически предоставлялась информация с армянской стороны. В этом контексте были приведены факты, являющиеся признаками массовой преступности в соответствии с разработанным Офисом специального советника по предупреждению геноцида документом «Основы анализа злодеяний: инструмент предотвращения».

Касаясь решения Международного суда об обеспечении бесперебойного движения по Лачинскому коридору 22 февраля, Мгер Маргарян подчеркнул, что отказ Азербайджана от его выполнения свидетельствует об открытом пренебрежении международными обязательствами, отметив необходимость запуска механизмов раннего предупреждения ООН при наличии всех признаков массового преступления.