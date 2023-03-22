Продолжающаяся агрессия Азербайджана и политика разжигания территориальных амбиций и насилия в отношении Армении и армянского народа дестабилизируют ситуацию в регионе. Постоянный представитель Армении в ООН Мгер Маргарян направил в ООН письмо такого содержания.

Как сообщает «Арменпресс», это письмо 21 марта было опубликовано в качестве официального документа Совета безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.

«Враждебное поведение и агрессивная экспансионистская риторика Азербайджана еще раз демонстрируют его намерение продолжать идти по пути агрессии и использовать территориальные амбиции в качестве предлога для новых военных операций», — говорится в письме.

Мгер Маргарян также подчеркнул, что безнаказанность прошлых преступлений подготовила благодатную почву для разжигания арменофобии в Азербайджане на государственном уровне.

Постоянный представитель Армении в ООН также коснулся уничтожения армянского исторического и культурного и религиозного наследия на оккупированных Азербайджаном территориях Нагорного Карабаха, в том числе и в Нахиджеване. Он привел пример варварского разрушения армянских церквей и более 5000 хачкаров в Хин Джуга.

«Распространение расизма и антиармянской ненависти, наряду с продолжающимся подстрекательством к насилию на этнической и религиозной почве, с особым упором на молодежь и детей, задокументировано в многочисленных докладах международных организаций. На сегодняшний день Азербайджан не предпринял никаких мер для привлечения к ответственности лиц, виновных в преступлениях на почве ненависти к армянам», — написал Мгер Маргарян.

В заключение он отметил, что поведение Азербайджана еще больше дестабилизирует ситуацию в регионе и пагубно сказывается на создании прочных основ для мира и безопасности.