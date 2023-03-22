В Ереване днем ​​22-го и 23-го марта осадков не ожидается. Осадки возможны с 24 по 26 марта. 27 марта ожидается кратковременный дождь.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга, отмечая, что с 22 по 24 марта температура воздуха постепенно повысится на 3-5 градусов, в Лори, Тавуше, Сюнике и в Арцахе — на 6-8 градусов.

Днем 22 марта, с 23 по 26 марта, ночью 27 марта в отдельных районах ожидаются осадки, местами туманы. В некоторых районах возможны и грозы. Ветер юго-западный, с порывами до 2-5 м/с.

22 и 23 в Арцахе осадков не ожидается.