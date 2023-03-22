Гражданская миссия Евросоюза в Армении – еще один важный инструмент для страны, который нужно использовать на благо мирного процесса.

Как сообщает Арменпресс, об этом в ответ на вопрос депутата в ходе правительственного часа в Национальном Собрании Армении сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

“Во-первых, миссия является гражданской, во-вторых, для Армении эта миссия является еще одним важным инструментом, который нужно использовать на благо мирного процесса в целом”, — сказал министр.

Мирзоян отметил, что знает также, что существует и такая интерпретация, что армянская сторона, так сказать, прикрываясь миссией ЕС, занимается какой-то провокацией.

“Во-первых, армянская сторона вообще не занимается провокациями. А во-вторых, миссия ЕС является для Армении только и только инструментом, который должен еще более укрепить мирный процесс, стабильность в регионе, а также обеспечить объективную оценку и передачу настоящих реалий партнерам из ЕС”, – сказал Мирзоян.

Гражданская миссия ЕС прибыла в Армению 20 февраля.