Армения работает над поступившими от Азербайджана предложениями по мирному договору, в ближайшем будущем будут предложения и реакция армянской стороны.

Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании Армении сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ответ на просьбу депутата Саркиса Ханданяна прокомментировать недавние заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева, содержащие угрозы суверенным территориям Армении, параллельно с переговорным процессом по мирному договору.

«Феномен, о котором вы говорите, не является новым. С одной стороны, идет переговорный процесс, как, например, процесс по заключению мирного договора, а с другой стороны, мы видим нарастающую риторику, угрозы и агрессивные действия Азербайджана на земле. Мы стали свидетелями этого 13 сентября, когда Азербайджан вторгся на суверенную территорию Республики Армения. Мы стали свидетелями этого во время блокирования Лачинского коридора 12 декабря. И это явление, к сожалению, продолжается.

Более того, в последнее время усилились как пропаганда арменофобии, так и прямые угрозы. Помните, президент Азербайджана даже заявил, что мирного договора не будет, они не будут жить спокойно на своих 29 тысячах квадратных километров в Армении, если не примут условия Азербайджана.

Это ультимативное отношение существует, эта риторика существует. В то же время переговоры вокруг мирного договора продолжаются. Мы снова получили азербайджанские предложения, мы работаем над ними и в ближайшее время, конечно, будут наши предложения и наш ответ.

Конечно, излишне даже говорить о том, что упомянутая мною риторика и агрессивная позиция не только не способствуют мирному процессу, но и создают новые препятствия на этом пути», — подчеркнул Мирзоян.

Министр иностранных дел подчеркнул, что Армения полна решимости установить мир в регионе и продолжит переговоры для установления прочного и стабильного мира.