Министерство иностранных дел Армении работает с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев, чтобы обеспечить возвращение перемещенных армянских беженцев в Нагорный Карабах и прилегающие районы.

Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании Армении сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Депутат Арусяк Джулакян напомнила о двух поручениях премьер-министра внешнеполитическому ведомству, одно из которых касалось запуска международных механизмов по возвращению перемещенных армян из Нагорного Карабаха и прилегающих районов в соответствии с пунктом 7 Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Второе поручение было связано с работой в рамках Организации Объединенных Наций над международным механизмом предотвращения геноцидов.

Мирзоян сообщил, что МИД Армении начал работу с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев почти сразу после подписания Трехстороннего заявления от 9 ноября, чтобы обеспечить возвращение беженцев в Нагорный Карабах и прилегающие районы, которые сейчас находятся под контролем Азербайджана. И после назначения Мирзояна министром иностранных дел эти работы продолжились.

“Ведется переписка, состоялось несколько встреч с моим участием. Вопрос продолжает обсуждаться. И после поручения премьера состоялась еще одна встреча, но уже не с моим участием, но с участием представителя верховного комиссара”, — сказал министр.

Однако вопрос находится на стадии обсуждения. По словам Мирзояна, препятствия есть, и их создает азербайджанская сторона. И здесь армянская сторона стремится быть максимально конструктивной, чтобы найти решения, чтобы то, что предусмотрено в пункте 7, было реализовано.

“Что касается механизма предотвращения геноцида, то мы давно работаем в этом направлении. И сейчас мы еще более активизировали наши усилия, потому что сейчас очевидно, и это видят все, существует реальная опасность настоящей этнической чистки, настоящего геноцида в отношении армянского населения Нагорного Карабаха. Это даже открыто проявляется в речах высших должностных лиц Азербайджана”, — сказал Мирзоян.

Министр иностранных дел подчеркнул, что международному сообществу, в частности ООН, есть над чем работать в этом направлении.