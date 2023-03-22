Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не исключает, что в ближайшее время состоится трехсторонняя встреча министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана.

Как сообщает Арменпресс, об этом Арарат Мирзоян сказал в ходе правительственного часа в Национальном Собрании Армении в ответ на вопрос депутата Лилит Минасян о том, обсуждался ли в Москве вопрос о проведении трехсторонней встречи.

Напомним, что 20 марта глава МИД Армении с рабочим визитом посетил Москву, где состоялись переговоры с МИД РФ.

“Конечно, эта тема обсуждалась. На 23 декабря прошлого года была запланирована такая трехсторонняя встреча между мной, министрами иностранных дел Азербайджана и России, встреча должна была состояться в Москве, но армянская сторона не участвовала, мы отложили свое участие в той встрече, т.к. Лачинский коридор был незаконно заблокирован Азербайджаном.

В Нагорном Карабахе была очень острая потребность в продуктах питания, медикаментах и ​​других предметах первой необходимости. Понятно, что переговоры сейчас ведутся дистанционно, потому что мы обмениваемся своими предложениями, своими идеями по мирному соглашению, но предполагается, что на каком-то этапе должны возобновиться и очные встречи и обсуждения. Да, эта тема обсуждалась в Москве, и есть возможность такой встречи в ближайшее время”, — сказал Мирзоян.