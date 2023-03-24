В предыдущем номере «РА» писала, что оппозиция представила проект обращения в Конституционный суд по вопросу прекращения полномочий судьи КС Седы Сафарян. По этому вопросу к председателю НС обратился лидер оппозиционной фракции «Айастан» Сейран Оганян.

По мнению оппозиционных парламентариев, обоснованием для принятия данного документа служит совместное заявление адвокатов Арсена Бабаяна и Соса Акопяна. Данные адвокаты имеют на руках факты, подтверждающие, что судья КС Седа Сафарян после вступления в должность занималась предпринимательской деятельностью (частной адвокатской практикой), что законодательством страны строго запрещено.

Вопрос был обсужден в среду на утреннем заседании. Дело в том, что госпожа Сафарян членом КС была избрана парламентом 15 сентября 2022 года, вступила в должность 16 декабря и, согласно законодательству Республики Армения, обязана была в течение 30 дней прекратить предпринимательскую деятельность. Однако, уже будучи членом КС, госпожа Сафарян прекратила предпринимательскую деятельность только 27 января. Как видим, вопрос заключается в 11 днях.

Оппозиция считает это грубым нарушением законодательства и требовала от НС принять соответствующее решение и обратиться в Конституционный суд.

Представители же парламентского большинства, выступившие в ходе дебатов, неоднократно подчеркивали, что данная проблема могла возникнуть вследствие забывчивости или небрежности.

Обсуждение, как обычно в таких случаях, плавно перетекло в плоскость взаимных обвинений и оскорблений. Но поскольку на обсуждение, согласно Регламенту НС, было отведено 60 минут, страсти не успели достичь обычного накала.

В итоге парламентское большинство не приняло участия в закрытом тайном голосовании, а оппозиция набрала всего 30 голосов, чего недостаточно для принятия решения.

Таким образом, Национальное Собрание отказалось обратиться в Конституционный суд по вопросу дальнейшего пребывания Седы Сафарян на посту судьи КС.