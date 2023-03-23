Вице-премьер Тигран Хачатрян провел рабочую встречу с делегацией во главе с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Польша в Республике Армения Павлом Челпаком.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, на встрече присутствовали также генеральный директор Армянской фондовой биржи Айк Еганян, член Совета правления Польского агентства инвестиций и торговли Здисвав Сокал, основатель финансово-консалтинговой компании “Walter” Майкл Вальтер, а также представители Варшавской фондовой биржи.

Вице-премьер Хачатрян приветствовал гостей и подчеркнул, что правительство Армении высоко ценит двустороннее эффективное сотрудничество и многолетнее партнерство между Арменией и Польшей и привержено дальнейшему укреплению и углублению отношений посредством взаимовыгодного и конструктивного взаимодействия.

Гости выразили готовность оказать поддержку Республике Армения и совершенствовать качество уже налаженного диалога, создав предпосылки для долгосрочного эффективного сотрудничества.

В ходе встречи стороны обсудили ряд представляющих взаимный интерес вопросов, в частности, были затронуты вопросы развития рынка капитала в Армении, обслуживания государственного долга, выпуска государственных и казначейских облигаций и др.