Сейсмологической сетью Службы сейсмической защиты МВД Армении 24 марта в 07:16 по местному времени (в 03:16 по Гринвичу) в 23 км к юго-востоку от города Хой, Иран, зарегистрировано землетрясение с географическими координатами 38.48⁰ северной широты и 45. 21⁰ восточной долготы, с глубиной очага 10 км, магнитудой 5.3.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Спасательной службы МВД Армении, сила подземных толчков в эпицентре составила 7 баллов.

Землетрясение ощущалось в Сюникской области силой в 3-4 балла, в Вайоц Дзорской, Араратской областях — 3 балла и в Котайкской области — 2 балла.