Министерство иностранных дел Нидерландов вызвало посла Азербайджана и напомнило ему о необходимости выполнения его страной решения Международного суда ООН, касающегося открытия Лачинского коридора.

«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение Федерации армянских организаций Нидерландов (FAON).

Отмечается, что 13 парламентских фракций Парламента Нидерландов направили письменные вопросы министру иностранных дел страны Вопке Хукстре в связи с невыполнением Азербайджана решения Международного суда ООН от 22 февраля о разблокировании Лачинского коридора. Отвечая, Вопке Хукстра согласился с парламентариями, отметив, что Азербайджан не выполняет решение суда, согласно которому он должен использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для обеспечения беспрепятственного передвижения людей, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору в обоих направлениях.

В ответном письме министр подчеркнул, что решения международного суда имеют обязательную юридическую силу, следовательно, Нидерланды публично призвали власти Азербайджана выполнить это решение.

Согласно сообщению FAON, глава МИД Нидерландов неоднократно выражал обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе, создавшейся вследствие блокировки Лачинского коридора, в том числе в двусторонних переговорах с властями Азербайджана, также на недавней встрече между премьер-министром Нидерландов и президентом Азербайджана. FAON отмечает, что министр иностранных дел Нидерландов передал эти опасения своему азербайджанскому коллеге в нескольких беседах. Эти опасения также были выражены на различных международных конференциях в заявлениях ЕС.

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра отметил, что решение суда должно быть полностью выполнено, что означает, что Азербайджан должен обеспечить свободное передвижение людей, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору в обоих направлениях.