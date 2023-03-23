Учитывая, что блокада Арцаха продолжается и по сей день, к сожалению, должен отметить, что наших усилий оказалось недостаточно для достижения результатов.

Об этом в рамках видеомоста Ереван-Степанакерт по случаю 100 дней блокады Арцаха, проведенном в пресс-холе «Арменпресс», заявил министр иностранных дел Республики Арцах Сергей Казарян.

«Нам необходимо активизировать наши усилия, чтобы на Азербайджан было оказано серьезное международное давление, а решения и обращения различных международных организаций были бы реализованы», — отметил министр иностранных дел Республики Арцах.

С 12 декабря 2022 года Азербайджан незаконно перекрыл единственную дорогу, соединяющую Арцах с миром, Бердзорский (Лачинский) коридор.