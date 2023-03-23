Посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян отметил, что после призыва Белого дома к деэскалации ситуации, обращенного и к Азербайджану и к Армении, Азербайджан застрелил армянского военнослужащего на суверенной территории Армении.

«После заявления Белого дома Азербайджан застрелил армянского солдата на суверенной территории Армении. Практика приравнивания жертвы и агрессора неприемлема и поощряет агрессора», — написал Марукян в своем микроблоге в Twitter, прокомментировав заявление представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби, который призвал и Азербайджан и Армению к деэскалации ситуации.