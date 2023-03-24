В ходе очередного диалога парламент-правительство, состоявшегося 22 марта, министр иностранных дел Арарат Мирзоян ответил на многие вопросы парламентариев.

В частности, глава внешнеполитического ведомства отметил, что Армения не ведет переговоров по размещению КПП в Лачинском коридоре.

“Армения считает, что переговоры по Лачинскому коридору и его режиму давно завершены и положения были включены в документ, подписанный лидерами Армении, Азербайджана и России 9 ноября 2020 года. В нем сказано, что Лачинский коридор остается под контролем российского миротворческого контингента, а Азербайджан обеспечивает беспрепятственное двустороннее движение, — отметил Мирзоян. — Какой смысл договариваться по другим вопросам, если через какое-то время они обязательно будут нарушены Азербайджаном? Нет, мы не ведем переговоров о размещении азербайджанского КПП в Лачинском коридоре”.

Коснувшись вероятности новой агрессии как против Армении, так и против Нагорного Карабаха, глава МИД заявил: “Конечно есть (вероятность новой эскалации). Всегда существует вероятность агрессии, независимо от переговоров, независимо от конструктивного подхода, проявленного Республикой Армения в этих переговорах. И в эти дни, когда мы наблюдаем столь острую риторику и угрозы, мы должны констатировать, что опасность новой агрессии действительно существует, как против Республики Армения, так и против Нагорного Карабаха, при том, что в случае с Нагорным Карабахом также в форме этнических чисток и проявлений геноцидальной политики”.

Мирзоян также приветствовал принятое Комиссией ПАСЕ заявление о незаконном блокировании Азербайджаном Лачинского коридора. Однако он также напомнил о соответствующем решении Международного суда ООН о том, что Азербайджан должен обеспечить бесперебойное движение по Лачинскому коридору в четком соответствии с Трехсторонним заявлением от 9 ноября.

“И до этого решения, и после него многие государства-партнеры выступают с идентичным призывом. Думаю, международному сообществу действительно есть чем здесь заняться, они должны продолжать эту политику и применять более эффективные меры”, — сказал Мирзоян, подчеркнув, что решения Международного суда ООН подлежат обязательному исполнению. А в случае несоблюдения должны быть последствия, иначе система международных отношений вообще не будет работать.

Глава внешнеполитического ведомства по просьбе парламентариев прокомментировал недавние заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева, содержащие угрозы суверенным территориям Армении, параллельно с переговорным процессом по мирному договору.

«Феномен, о котором вы говорите, не является новым. С одной стороны, идет переговорный процесс, как, например, процесс по заключению мирного договора, а с другой стороны, мы видим нарастающую риторику, угрозы и агрессивные действия Азербайджана на земле. Мы стали свидетелями этого 13 сентября, когда Азербайджан вторгся на суверенную территорию Республики Армения. Мы стали свидетелями этого во время блокирования Лачинского коридора 12 декабря. И это явление, к сожалению, продолжается.

Более того, в последнее время усилились как пропаганда арменофобии, так и прямые угрозы. Помните, президент Азербайджана даже заявил, что мирного договора не будет, они не будут жить спокойно на своих 29 тысячах квадратных километров в Армении, если не примут условия Азербайджана.

Это ультимативное отношение существует, эта риторика существует. В то же время переговоры вокруг мирного договора продолжаются. Мы снова получили азербайджанские предложения, мы работаем над ними и в ближайшее время, конечно, будут наши предложения и наш ответ.

Конечно, излишне даже говорить о том, что упомянутая мною риторика и агрессивная позиция не только не способствуют мирному процессу, но и создают новые препятствия на этом пути», — сказал Арарат Мирзоян.

Отвечая на вопрос одного из депутатов, министр коснулся деятельности МИД по обеспечению возвращения перемещенных армянских беженцев в Нагорный Карабах и прилегающие районы, работы в рамках Организации Объединенных Наций над международным механизмом предотвращения геноцидов.

Вопрос находится на стадии обсуждения. По словам Мирзояна, препятствия есть, и их создает азербайджанская сторона. И здесь армянская сторона стремится быть максимально конструктивной, чтобы найти решения.

“Что касается механизма предотвращения геноцида, то мы давно работаем в этом направлении. И сейчас мы еще более активизировали наши усилия, потому что сейчас очевидно, и это видят все, существует реальная опасность настоящей этнической чистки, настоящего геноцида в отношении армянского населения Нагорного Карабаха. Это даже открыто проявляется в речах высших должностных лиц Азербайджана”, — сказал Мирзоян.

Министр иностранных дел подчеркнул, что Армения полна решимости установить мир в регионе и продолжит переговоры для установления прочного и стабильного мира. Он не исключил, что в ближайшее время состоится трехсторонняя встреча министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана.

“Конечно, эта тема обсуждалась. На 23 декабря прошлого года была запланирована такая трехсторонняя встреча между мной, министрами иностранных дел Азербайджана и России, встреча должна была состояться в Москве, но армянская сторона не участвовала, мы отложили свое участие в той встрече, т.к. Лачинский коридор был незаконно заблокирован Азербайджаном.

В Нагорном Карабахе была очень острая потребность в продуктах питания, медикаментах и ​​других предметах первой необходимости. Понятно, что переговоры сейчас ведутся дистанционно — мы обмениваемся своими предложениями, своими идеями по мирному соглашению, — но предполагается, что на каком-то этапе должны возобновиться и очные встречи и обсуждения. Да, эта тема обсуждалась в Москве, и есть возможность такой встречи в ближайшее время”, — сказал Мирзоян.

Гражданская миссия Евросоюза в Армении — еще один важный инструмент для страны, который нужно использовать на благо мирного процесса, отметил глава МИД.

“Во-первых, миссия является гражданской, во-вторых, для Армении эта миссия является еще одним важным инструментом, который нужно использовать на благо мирного процесса в целом”, — сказал министр, добавив, что миссия дает возможность обеспечить объективную оценку и передачу подлинных реалий партнерам из ЕС.