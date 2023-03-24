Для предотвращения открытых попыток Азербайджана провести этническую чистку в Нагорном Карабахе участие международного сообщества является абсолютным императивом.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в интервью египетскому изданию «AlQahera News».

Министр подчеркнул, что наряду с блокировкой Лачинского коридора, единственной дороги, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией в течение почти трех месяцев, и созданием гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе, Азербайджан продолжает терроризировать армян Нагорного Карабаха, создавая нечеловеческие условия для людей, живущих на своей родине, преследуя свою конечную цель — этническую чистку. Вместе с гуманитарным кризисом Азербайджан в Нагорном Карабахе спровоцировал и энергетический кризис. В условиях холодной зимы власти Азербайджана регулярно перекрывали и продолжают перекрывать подачу газа и электричества, поступающего из Армении.

«Действия Азербайджана, также и его агрессивная и фанатичная риторика доказали абсолютный императив международного участия для решения вопросов прав и безопасности народа Нагорного Карабаха, а также для предотвращения вопиющих попыток Азербайджана провести этнические чистки в Нагорном Карабахе. Позиция международного сообщества, в том числе наших партнеров и друзей в арабском мире, должна быть четко направленной против любой идеологии и действий, направленных на подготовку очередного геноцида. Международная система не может допустить очередного провала», — сказал Мирзоян.

Он добавил, что, несмотря на все риски и хрупкую ситуацию вокруг страны, Армения остается решительной в вопросе внесения вклада в создание стабильного региона, региона, в котором мирная жизнь будет не просто мечтой для всех поколений.