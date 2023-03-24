Шахматистки Армении продолжают борьбу в индивидуальном первенстве Европы среди женщин.

Как сообщает «Арменпресс», в партиях 6-го тура чемпионата, проходящего в Черногории в городе Петровац, победу одержали Мариам Мкртчян, Анна Саркисян и Сусанна Габоян.

Лилит Мкртчян и Элина Даниелян играли друг против друга, и завершили партию вничью. Лилит Мкртчян, Элина Даниелян и Мариам Мкртчян набрали по 4,5 очка из 6 возможных. Лидирует польская шахматистка Оливия Киолбаса, набравшая 5,5 очка.

Индивидуальный чемпионат Европы по шахматам среди женщин проходит в Черногории. Он завершится 29 марта. В чемпионате принимают участие 140 шахматистов из 34 стран Европы. Турнир проводится в швейцарском формате. Общий призовой фонд составляет 60 000 евро. Шахматистка, занявшая первое место, получит 10 000 евро.

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