Председатель комитета по международным отношениям Конгресса США Боб Менендес выразил серьезную озабоченность по поводу военной помощи, оказываемой США Азербайджану.

Как сообщает «Арменпресс», Менендес выразил возмущение во время слушаний в комиссии, где ответчиком выступал госсекретарь США Энтони Блинкен.

«За последний год мы видели, как Азербайджан завоевывает армянские территории, создает кризис продовольственной безопасности продолжающейся блокадой Нагорного Карабаха. За последние 5 лет мы видели, как Азербайджан разжег войну, в результате которой погибло 6500 человек, почти 100 000 армян были перемещены из своих домов в Карабахе. Меня беспокоит оказание помощи режиму Алиева», — сказал Менендес.

Он отметил, что Госдеп запросил 700 000 долларов США на военное образование и подготовку азербайджанских военных.

«Можете ли Вы объяснить американскому народу, почему мы хотим предоставить военное образование и подготовку государству-агрессору, которое нападает на своего соседа и нарушает права граждан (этой – страны, — ред.)?» — спросил Менендес Блинкена.

«На то есть практические причины, одна из которых заключается в укреплении сотрудничества между их силами, нашими силами и НАТО: они занимаются миротворческой деятельностью. У них протяженная граница с Ираном, которая нуждается в защите. Также мы думаем, что действительно полезно повысить западное образование, может быть, и ориентацию их офицеров», — ответил Блинкен.

Этот ответ возмутил Боба Менендеса.

«Надеюсь, что не западное образование научило их тому, что они сделали, заблокировав этих людей, начав конфликт, который привел к 6500 жертвам, я надеюсь, что это не западное образование», — заметил Менендес.

Как ранее сообщал «Арменпресс», в ходе слушаний Блинкен выразил мнение, что Армения и Азербайджан в скором времени могут прийти к мирному соглашению.