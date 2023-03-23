Арцахские армяне и азербайджанцы определенное время проживали вместе в Арцахе, но они никогда не были интегрированы друг с другом, и выдвинутый Азербайджаном тезис под названием «интеграция» никогда не был реальностью, интеграция арцахских армян и Азербайджана исключена.

Об этом, в рамках видеомоста Ереван-Степанакерт по случаю 100 дней блокады Арцаха, организованного в пресс-холе «Арменпресс», высказались должностные лица Арцаха.

Министр иностранных дел Республики Арцах Сергей Казарян заметил, что официальная позиция Арцаха относительно формулировки азербайджанской стороны о реинтеграции однозначна. «Арцах продолжит борьбу за международное признание реализованного права на самоопределение. Учитывая, что переговоры в рамках Минской группы ведутся уже много лет, и 3 сверхдержавы — РФ, США и Франция уже много лет ведут этот переговорный процесс, считаем, что они несут ответственность за сложившуюся ситуацию», — сказал министр.

Сергей Казарян напомнил о многочисленных провокациях со стороны Азербайджана, совершенных в последние дни. «Армянская сторона имеет достаточно обоснований, что для всех, в том числе и для международных партнеров понятно, что не может быть интеграции арцахских армян и Азербайджана, это просто исключено», — подчеркнул глава МИД.

Он заверил, что, несмотря на все трудности, вызванные блокадой, народ Арцаха верен избранному пути и приложит все усилия, но ожидает и активного участия в этой борьбе соотечественников и партнеров со всего мира.

Государственный министр Республики Арцах Гурген Нерсисян заявил, что власти Арцаха будут работать над тем, чтобы в полной мере донести до международного сообщества происхождение и суть проблемы. По его словам, это должно быть сделано посредством властей Республики Армения, и по возможности партнерских структур, также посредством властей Республики Арцах, представляя проблему при непосредственных контактах с международными акторами.

«Что касается использования Азербайджаном термина реинтеграция, необходимо четко представить нашу позицию, которая опять-таки основана на генеалогии проблемы и событиях, имевших место с начала XX века до начала арцахского движения. И прямым контраргументом этому является то, что да, арцахские армяне и азербайджанцы жили в Арцахе в определенный период времени, но они никогда не были интегрированы друг с другом. За весь этот период со стороны Азербайджана было совершено очень много преступлений против арцахских армян по национальному признаку. И тот тезис, выдвинутый Азербайджаном, так называемая «интеграция», никогда не был реальностью с XX века», — сказал госминистр.

Он подчеркнул, что это ложные заявления Азербайджана, направленные на то, чтобы ввести международное сообщество в заблуждение и воплотить в жизнь свои пожелания. Госмимистр вновь придал важность работе с международным сообществом.