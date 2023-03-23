Генрих Мхитарян признан автором лучшего февральского гола миланского «Интера».
За нашего соотечественника проголосовали большинство поклонников «нерадзурри», отмечается в сообщении пресс-службы итальянского клуба.
Этот гол 34-летний армянский полузащитник забил в состоявшемся 18 февраля домашнем матче с «Удинезе», который прошел в рамках 23 тура чемпионата Серии А. Генрих на 73-й минуте мастерским ударом с ходу из пределов штрафной площадки замкнул фланговую передачу своего партнера Федерико Димарко.
«Интер» выиграл ту встречу со счетом 3:1. Несмотря на то, что Мхитарян был заменен на 84-й минуте, он получил наивысшую оценку экспертов среди всех игроков своего клуба.
Calha ➕ Dima ➡️ Mikhi 🟰 🤯🤯🤯#ForzaInter #InterUdinese pic.twitter.com/65z2GfeOxg— Inter (@Inter) February 19, 2023
В нынешнем сезоне Мхитарян принял участие в 35 матчах миланского клуба, став в них автором 4 голов и одной результативной передачи.