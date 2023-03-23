Азербайджан 100-й день незаконной блокировки Лачинского коридора отметил 13-м перекрытием подачи природного газа в Нагорный Карабах. Как сообщает «Арменпресс», на очередном заседании правительства это заметил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Этому предшествовало выступление лидера Азербайджана в селе Талыш Нагорного Карабаха, подвергшемся этнической чистке, которое сложно не назвать агрессивным.

То, что произошло в селе Талыш, является фундаментальным, веским доказательством проводимой Азербайджаном политики этнических чисток и геноцида. В этом селе, из которого в результате 44-дневной войны были изгнаны все армяне, Азербайджан сносит дома, принадлежащие армянам, и возводит на их месте дома, предназначенные для азербайджанцев. То, о чем мы давно предупреждали, уже реальность», — заявил Пашинян.

По словам премьер-министра, руководство Азербайджана демонстрирует свою модель обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха или «интеграции», снося дома, принадлежащие армянам, строя вместо них дома для азербайджанцев, стирая армянские надписи с древних армянских памятников и считая вопрос решенным.

«Эти действия являются незаконными и явно противоречат пункту 7 Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, где, напомню, сказано: «Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под наблюдением Верховного комиссара ООН по делам беженцев».

Это означает, что 18 марта должно было ознаменоваться возвращением армянского населения в Талыш, а не вандальским актом сноса их домов», — подчеркнул Пашинян.

По словам премьер-министра, за этими действиями руководства Азербайджана последовало заявление наших соотечественников, вынужденно переселенных из Нагорного Карабаха и соседних регионов, которые потребовали от руководства стран, подписавших Трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, от Верховного комиссара ООН по делам беженцев обеспечить их безопасное и достойное возвращение на свои исторические земли и в бывшие поселения, в соответствии с обязательствами, принятыми по Трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, и с правами человека и гуманитарного права.

«Как один из адресатов указанного заявления, хочу четко подчеркнуть, что считаю указанное требование справедливым, и правительство Республики Армения должно принять все политические и дипломатические меры для защиты прав заинтересованных лиц и авторов этого заявление», — заключил Пашинян.