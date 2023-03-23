Можно понять главный посыл президента Азербайджана Ильхама Алиева, сделанный в заявлении 18 марта. Он открыто и буквально сказал, что Армения должна принять условия Азербайджана и согласиться на проведение делимитации на условиях Азербайджана, иначе не будет мирного договора.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Это дословная цитата из выступления президента Азербайджана. Это трудно назвать иначе как актом агрессии против Республики Армения и грубым нарушением договоренностей, достигнутых на высшем уровне. В заявлении, принятом по итогам четырехсторонней встречи 6 октября 2022 года, говорится: «Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алматинской декларации 1991 года, посредством чего обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Они подтвердили, что это будет основой для работы комиссий по вопросам демаркации границы». Это заявление было принято и руководителем Азербайджана. Аналогичное заявление было принято 31 октября того же года в Сочи президентом Российской Федерации, премьер-министром Армении и президентом Азербайджана, где сказано: «Мы договорились воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения, обсуждать и решать все проблемные вопросы на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, в соответствии с Уставом ООН и Алматинской декларации 1991 года», — сказал премьер-министр.

По словам Пашиняна, после этих заявлений, являющихся прямой фиксацией того, что границы советских республик стали их государственными границами, Азербайджан постоянно говорит о делимитации на основе каких-то исторических карт, что абсолютно неприемлемо по той простой причине, что противоречит письменным договоренностям, достигнутым на высшем уровне.

Премьер-министр добавил, что практика нарушения Азербайджаном договоренностей, достигнутых на высшем уровне, является причиной того, что армянская сторона продолжает настаивать на том, что и для реализации договоренностей, достигнутых по армяно-азербайджанскому мирному договору, и для договоренностей, достигнутых в формате Степанакерт-Баку о безопасности и правах народа Нагорного Карабаха необходимы международные механизмы.