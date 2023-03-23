Комиссия ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека призвала Азербайджан незамедлительно выполнить решение Международного суда ООН об открытии Лачинского коридора.

«Арменпресс» сообщает об это, со ссылкой на заявление комиссии ПАСЕ.

В заявлении отмечается, что комиссия по правовым вопросам и правам человека Парламентской ассамблеи Совета Европы глубоко обеспокоена гуманитарным кризисом, вызванным продолжающейся блокадой Лачинского коридора.

«Этот коридор — дорога жизни между людьми, проживающими в Нагорном Карабахе, и в Армении», — заявила комиссия, выражая поддержку публичным выступлениям содокладчиков ПАСЕ, призывающим к безотлагательным действиям и немедленному прекращению незаконной блокады Лачинского коридора.

Комиссия также призывает власти Азербайджана безотлагательно выполнить меры, предписанные ему Международным судом от 22 февраля 2023 года и Европейским судом по правам человека от 21 декабря 2022 года, в решениях которых отмечается обязательство Азербайджана по Трехстороннему заявлению, подписанному 9 ноября 2020 года: «Гарантировать безопасность передвижения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях» (пункт 6 Трехстороннего заявления).

Комиссия ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека ссылается и на другие международные заявления по этому вопросу, адресованные властям Азербайджана.