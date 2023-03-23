Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в конце апреля посетит Армению и Азербайджан.

Как сообщает «Арменпресс», об этом в Сенате заявила министр иностранных дел Франции, отвечая на вопрос депутата Филиппа Пемезека.

Депутат задал вопрос, готова ли Франция направить Армении столько же дипломатических и военных средств, чтобы защитить ее дружественный народ, сколько она передала Украине.

В ответ министр иностранных дел Франции заявила: «С первого же дня Франция осудила блокирование Азербайджаном Лачинского коридора. Эта блокировка вызывает напряжение. Я планирую посетить Ереван и Баку в конце апреля, чтобы передать это сообщение. Франция предпринимает шаги».