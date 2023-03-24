После визита в Армению 17-19 марта содокладчиков ПАСЕ Киммо Кильюнена и Борианы Эберг по мониторингу обязанностей и обязательств Армении они выступили с призывом к Баку разрешить визит независимой группы по установлению фактов в Нагорно-Карабахский регион.

Содокладчики отметили, что продолжающаяся блокада Лачинского коридора вскоре может привести к гуманитарному кризису в Нагорном Карабахе, подчеркнув, что движение по Лачинскому коридору стало крайне затруднено, и это делает невозможным транспортировку некоторых товаров первой необходимости.

Отметим, что целью визита содокладчиков в Армению была оценка ситуации на границе с Азербайджаном и на въезде в Лачинский коридор. Во время своего пребывания содокладчики посетили армянские города Джермук, Горис и Варденис, встретились с местными властями и жителями Нагорного Карабаха, заблокированными в Горисе из-за продолжающегося перекрытия Лачинского коридора.

Ссылаясь на Трехстороннее заявление, подписанное в ноябре 2020 года, содокладчики призвали Азербайджан санкционировать независимый ознакомительный визит группы и позволить независимым журналистам свободно работать на всей территории.

Заметим, что до войны 2020 года европейские парламентарии часто бывали в Нагорном Карабахе, сотрудничали с местными властями, игнорируя то обстоятельство, что Азербайджан сразу включил их в свой «черный список».

Европейские чиновники своими визитами четко акцентировали, что не считают Нагорный Карабах частью Азербайджана.

Ныне НК находится в глубокой блокаде, и если раньше евродепутаты и другие деятели добирались до горного армянского края через Армению по Лачинскому коридору, не спрашивая разрешения у Азербайджана, сейчас это невозможно по понятным причинам — коридор закрыт азербайджанцами наглухо вопреки вердикту Международного суда ООН.

Даст ли Алиев разрешение независимой группе по установлению фактов -неизвестно. С азербайджанской стороны пока ни ответа, ни привета.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ Госсекретарь США Энтони Блинкен настаивает на том, что единственный способ достичь стабильного и прочного мира — это прямые переговоры.

Как отмечается на сайте госдепартамента США, Блинкен позвонил президенту Азербайджана Алиеву, чтобы предложить дальнейшую помощь США в содействии двусторонним мирным переговорам с Арменией. Он призвал к поиску решений нерешенных вопросов и подчеркнул, что военного решения не существует, подтвердил важность открытия Лачинского коридора для коммерческих и частных транспортных средств. Госсекретарь Блинкен отметил, что Соединенные Штаты надеются на продолжение сотрудничества с Азербайджаном в мирном процессе.

И еще Блинкен выразил поддержку установлению прочного мира между Арменией и Азербайджаном, подчеркнув готовность США поддержать эти усилия.

ПОЛУЧАЕТСЯ, все-таки не прямые переговоры между Арменией и Азербайджаном, а переговоры с помощью и при поддержке США.

То, что прямые переговоры зашли в тупик, очевидно. И это по вине Азербайджана, который выдвигает вопрос интеграции армян Карабаха в азербайджанское общество, тогда как мировые акторы после войны 2020 года не раз заявляли, что вопрос Карабаха не закрыт — не определен статус горного края.

Ныне Азербайджан в рамках «интеграции» создал невыносимые условия жизни для армян Карабаха.

На днях опубликован внеочередной доклад омбудсмена Арцаха, в котором по 100 пунктам представлены данные о нарушении прав человека. Заметим, это до «интеграции», а что может быть после — можно не сомневаться.

Так, впоследствии блокады Лачинского коридора в Нагорном Карабахе работу потеряли 9800 человек, урон экономики составляет 190 млн долларов США. Перебои с газом и электричеством привели к незапланированной вырубке лесов, что, в свою очередь, создаст дополнительные долгосрочные проблемы в обеспечении здоровой окружающей среды; прекращены работы по строительству 32,6 км дорог, десятков километров водопроводной и оросительной систем, 3717 квартир, более 40 объектов социальной и производственной инфраструктуры. Ряд нарушений прав особенно остро проявляется среди представителей уязвимых групп, а именно 30 000 детей, 9 000 инвалидов, 20 000 пожилых людей, 60 000 женщин и 15 000 перемещенных лиц.

Все преступления Азербайджана против народа Арцаха совершаются в рамках государственной политики расовой дискриминации (арменофобии) и направлены против его права на самоопределение и факта его реализации, с целью окончательно закрыть страницу конфликта в свою пользу посредством этнической чистки, по логике: «нет народа, нет права».

Преступления Азербайджана доказывают, что любой статус Арцаха в составе Азербайджана равносилен этнической чистке и Геноциду армян Арцаха. Следовательно, право на самоопределение в контексте арцахского конфликта равно праву людей жить на своей Родине.

Далее омбудсмен подчеркивает, что основополагающее право народа Арцаха на самоопределение и посягательства и угрозы его физическому существованию на основе расовой дискриминации со стороны Азербайджана являются более чем достаточными основами для защиты народа Арцаха международным сообществом и международного признания Республики Арцах на основе принципа «признание во имя спасения».

Так что в гробу видели вашу «интеграцию».