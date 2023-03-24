Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян дал интервью египетскому изданию «Al Qahera News».

Как сообщает «Арменпресс», Арарат Мирзоян в данном интервью уточнил, что Армения считает, что для прекращения блокады Лачинского коридора необходимо активное участие международного сообщества и его давление на Азербайджан.

Министр подчеркнул, что блокирование Азербайджаном Лачинского коридора является грубым нарушением Трехстороннго заявления от 9 ноября 2020 г., в котором говорится, что Азербайджан «гарантирует безопасность передвижения граждан, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору в обоих направлениях».

«Можно было предположить, что юридически обязывающее решение Международного суда ООН, принятое 22 февраля, могло решить ситуацию, поскольку суд обязал Азербайджан принять все необходимые меры для обеспечения бесперебойного передвижения по Лачинскому коридору. Очень жаль, что решение суда до сих пор не исполнено», — заметил Мирзоян.

Он добавил, что Лачинский коридор – это не только дорога, но и 5-километровая зона безопасности. Таким образом, азербайджанская диверсия, совершенная 5 марта в Лачинском коридоре, в результате которой погибли 3 сотрудника полиции Нагорного Карабаха, нарушила не только соглашение о прекращении огня, но и линию соприкосновения, и зону безопасности коридора.

«В сложившихся обстоятельствах я хотел бы подчеркнуть императив активного участия и давления международного сообщества на Азербайджан в направлении выполнения решения Международного суда и снятия блокады. Армения выступила с призывом незамедлительно направить в Нагорный Карабах и в Лачинский коридор международную миссию по установлению фактов для оценки ситуации на месте. Не секрет и то, что предложение такой миссии неоднократно отвергалось Азербайджаном, наглядно демонстрируя неготовность руководства Азербайджана быть прозрачным и подотчетным перед международным сообществом», — заключил Арарат Мирзоян.