Безнаказанные нарушения Азербайджаном согласованных на международном уровне соглашений поощряют его к новым провокациям.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Вчера произошла чудовищная провокация, прицельным снайперским выстрелом с азербайджанской стороны был убит военнослужащий Вооруженных сил Республики Армения Аршак Сережаевич Саркисян. Выражаю соболезнования родителям и близким погибшего военнослужащего-призывника, обращаю внимание международного сообщества на тот очевидный факт, что Азербайджан ведет ситуацию в сторону новой эскалации», — сказал Пашинян.

По словам премьер-министра, это подтверждается и абсурдными заявлениями Азербайджана на государственном уровне о так называемом «Западном Азербайджане», что является открытым актом посягательства на суверенную территорию Республики Армения.

«Я должен подчеркнуть, что это выступление еще раз демонстрирует, что наше правительство с самого начала правильно прочитало послания Азербайджана, политику и выступления Азербайджана, ставящие под сомнение право Республики Армения на существование, что и является причиной неурегулирования нагорно-карабахского конфликта», — заключил премьер-министр.