То, что в цивилизованном мире доступно человеку со дня рождения и гарантируется государством до самой смерти, в случае с народом Арцаха это стоит жизни, страданий и боли поколений.

Это в рамках видеомоста Ереван-Степанакерт по случаю 100 дней блокады Арцаха, проведенном в пресс-холе «Арменпресс», заметил государственный министр Арцаха.

Он напомнил, что народ Арцаха уже 102 дня находится в блокаде, единственный путь, связывающий Арцах с Арменией и с внешним миром, перекрыт под ложными экологическими и другими предлогами, выдвигаемыми Азербайджаном.

«Арцах в блокаде, и мы знаем, что коридор, соединяющий Арцах с Арменией, это не просто дорога, он имеет многие значения, потому что обеспечивает жизнь и безопасность арцахцев, минимальные условия жизни людей и основные — чувство свободы.

Я сейчас говорю о самых простых правах, которые, имеют многовековое происхождение, но за них надо бороться и страдать. И это происходит в XXI веке, в то время, как в цивилизованном мире делается попытка либерализовать границы, когда все государства принимают все необходимые меры для своих граждан, чтобы они могли видеть мир и общаться с миром, когда для защиты и сохранения жизни и безопасности человека делаются доступными все медицинские учреждения, независимо от их местонахождения», — подчеркнул Нерсисян.

Государственный министр подчеркнул, что это — нормально, потому что высшей ценностью является человек, но, похоже, не человек, живущий в Арцахе.

«Пусть не у кого не сложится впечатление, что мы чего-то требуем, мы уже много лет живем в этой реальности и смирились с этой реальностью. Мы никогда не просили и не требовали от мира большего, мы лишь пытались довольствоваться нашими минимальными, элементарными правами человека, конечно же, с надеждой, что однажды и люди, живущие в Арцахе, перестанут быть исключением для всего мира», — отметил госминистр.

Госминистр отметил, что Азербайджан преследует несколько целей. Первая — это экономическая блокада и лишение арцахцев нормальных условий жизни. Это происходит путем регулярных перебоев в подаче электроэнергии, газоснабжения, перебоев, внутренних и внешних телекоммуникационных средств создания препятствий, прекращения поставок импортируемых в Арцах товаров, препятствование мирному ходу сельскохозяйственных работ.

Второй целью является применение физической и психологической силы и угроза силой. С 9 ноября 2023 года и по настоящее время Азербайджан применяет военную силу и демонстрирует угрозу применения силы.

«Это делается не только конкретными действиями, но всегда сочетается и сопровождается публичным выступлением высшего руководства Азербайджана. Жители приграничных сел выполняют свои сельскохозяйственные работы под постоянным прицелом азербайджанских вооруженных сил. У нас были и случаи гибели людей, уничтожения и повреждения сельскохозяйственной техники, и эти действия продолжаются по сей день, когда жители сел Арцаха пытаются обеспечить минимальные жизненные потребности своих семей за счет организации весенних работ», — сказал Гурген Нерсисян.

Государственный министр Арцаха напомнил, что буквально несколько дней назад мы стали свидетелями применения силы, когда вооруженные силы Азербайджана напали на сотрудников полиции Республики Арцах, трое были убиты, один получил ранения.

Он добавил, что третья цель, которую преследуют азербайджанцы, заключается в том, чтобы подвергнуть граждан Арцаха психологическому террору, создать атмосферу страха и террора, анархии и неуверенности в целом.

«С самого первого дня закрытия дороги мы полагались на помощь российских миротворцев в Арцахе и арцахского представителя Международного комитета Красного Креста, и на протяжении всего этого периода они с большим трудом доставляли нам продукты, лекарства и минимальное количество товаров первой необходимости», — сказал он.

Обращаясь к международному сообществу, госминистр отметил, что с 27 сентября 2020 года практически каждый день совершаются преступления, которые трудно представить в наше время, вопиющие попытки нарушения основных прав человека, а международное сообщество продолжает хранить молчание. И поэтому Азербайджан укрепляет свою агрессивную политику.

«Возможно, голос народа Арцаха слышен не так уж часто, но народ Арцаха в условиях блокады ждет вашего отклика. Мы хотим верить и быть убеждены, что для цивилизованного мира человек и его права все-таки являются высшей ценностью, и никакая политика и экономические или материальные интересы не могут попрать эти права. Обеспечение выполнения решений, принятых международными судами — единственный способ подтвердить нашу убежденность и доверие, и опровергнуть тех, кто саркастически утверждает обратное», — заключил госминистр Арцаха.