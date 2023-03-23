Из 13 посланцев Армении, принявших участие в прошедшем в Сербии мужском индивидуальном чемпионате Европы по шахматам, наиболее высокую позицию в турнирной таблице занял 21-летний столичный гроссмейстер Шант Саргсян, который обосновался на 32-й горизонтали среди 484 игроков.

Он набрал 7,5 очков из 11 возможных и по дополнительным показателям среди прочих обошел также соотечественников Роберта Оганесяна и действующего чемпиона страны Самвела Тер-Саакяна. Об этом захватывающем соревновании мы и побеседовали с Шантом Саргсяном.

— Удовлетворены ли Вы своим выступлением на чемпионате Европы?

— Думаю, определенно мог бы выступить получше. Сказался недостаток практики игры в классические шахматы. Я не играл «классику» около трех месяцев, а это достаточно большой перерыв. Это обстоятельство то и дело напоминало о себе: я часто оказывался в цейтноте, что, естественно, отразилось на моем результате. Поэтому считаю свое выступление средним — не очень хорошим, но и не слишком плохим.

— То есть, в ходе подготовки к первенству Вы ни разу не играли в классические шахматы?

— В турнирах не участвовал, а для тренировок классические шахматы — не самый подходящий формат. На занятиях мы обычно практикуемся в рапиде и блице, однако, согласен — для более эффективной подготовки нужно уделять внимание и классическим шахматам. Но дело не только в этом: даже самые насыщенные тренировки не позволяют ощущать соревновательную атмосферу, чувствовать то напряжение, которое испытываешь на турнирах.

— И все же, на чемпионате Европы на Вашем счету по 5 побед и ничьих и всего одно поражение, которое вы потерпели от грека Стаматиса Каркулоса-Ардитисиса. Как Вы прокомментируете эту неудачу?

— Это произошло в третьем туре. Я действительно сыграл неудачно, а мой соперник, наоборот, был в ударе. Признаться, грек, с которым мне прежде не доводилось встречаться, откровенно удивил. Он показал довольно качественную игру, несопоставимую с его личным, не особо высоким коэффициентом. В дебюте я немножко перепутал последовательность ходов, позволив сопернику уравнять позицию, а затем и склонить чашу весов на свою сторону. Да, у меня были возможности для того, чтобы исправить ситуацию, но я не смог воспользоваться ими. Это был не мой день. Я так и не смог нащупать свою игру и реализовать задуманное.

— О какой из пяти ничейных партий Вы сожалеете больше всего?

— Пожалуй, наибольшее сожаление вызывает исход партии 9 тура с азербайджанским шахматистом. У меня была полностью выигрышная позиция, однако, оказавшись в цейтноте, сделал неверный ход и упустил победу. При наличии достаточного времени, я бы обязательно нашел путь к победе.

— А какую из сыгранных на чемпионате 11 партий считаете наилучшей?

— Думаю, таковой была заключительная партия с румыном Давидом Гаврилеску. В предыдущих турах он проявил себя весьма неплохо и не потерпел поражений, но мне на удивление легко удалось сломать его сопротивление и одержать победу.

— Но Вы так и не дотянули до призовой тройки. В какой момент был окончательно упущен этот шанс?

— Трудно сказать. Для попадания в первую тройку мне не хватило одного очка, но претендентов на медали было настолько много и в турнирной таблице они расположились столь плотно, что, откровенно говоря, на финише чемпионата сложно было рассчитывать на то, чтобы оказаться в призерах. Более реальным было завершить выступление с 8 очками. Я также не претендовал на путевку Кубка мира, которую завоевал в прошлом сезоне. Впрочем, скорее всего, армянским шахматистам придется пропустить этот турнир, поскольку он пройдет в Баку.

— Вы уже определились с ближайшими турнирными планами?

— В начале мая выступлю на международном турнире в Джермуке, заявку на участие в котором подали 6 весьма сильных зарубежных гроссмейстеров. Затем планирую поехать на крупный турнир «Шарджа мастерс» в ОАЭ, к участию в котором будут допущены шахматисты с рейтингом выше 2500 очков. В рамках подготовки к намеченному в ноябре командному чемпионату Европы приму участие еще в нескольких международных турнирах, но с ними определюсь попозже. Очень хочется завершить нынешний сезон на мажорной ноте.