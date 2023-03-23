В Арцахе переговорный процесс между Степанакертом и Баку считают возможным только и только в международном формате и при наличии гарантий выполнения взятых обязательств.

Об этом в рамках видеомоста Ереван-Степанакерт по случаю 100 дней блокады Арцаха, проведенном в пресс-холе «Арменпресс», заметил министр ИД Арцаха Сергей Казарян, затронув вопрос, в каком случае встречи Баку-Степанакерт могут перейти в переговоры.

Сергей Казарян напомнил, что после 44-дневной войны между Баку и Степанакертом происходили встречи при посредничестве российских миротворцев по различным гуманитарным и техническим вопросам. Хотя, азербайджанская сторона попыталась исказить повестку последней встречи.

«Однако целью этой встречи было обсуждение вопросов, связанных с нарушением подачи электроэнергии и газа, вызванным блокадной ситуацией. Попытки искажения повестки встречи с азербайджанской стороны неприемлемы. При посредничестве российских миротворцев мы готовы для решения указанных вопросов проводить встречи в таком же формате», — сказал Казарян.

Что касается полноценного переговорного процесса, министр отметил: «Мы неоднократно говорили, что такие встречи могут проходить только и только в международном формате. Обоснование довольно простое».

Он отметил, что Азербайджан нарушил даже договоренности, достигнутые в переговорах, проводимых в формате Минской группы ОБСЕ, он нарушит и договоренности, достигнутые в двустороннем формате. «Только в международном формате и важнейшей составляющей такого процесса должны быть гарантии выполнения взятых на себя обязательств», — заключил глава МИД Арцаха.