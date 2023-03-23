Азербайджан незаконно заселяет армянские населенные пункты, оккупированные в результате 44-дневной войны.

Об этом в рамках видеомоста Ереван-Степанакерт по случаю 100 дней блокады Арцаха, проведенном в пресс-холе «Арменпресс», заявил министр ИД Арцаха Сергей Казарян.

«В Трехстороннем заявлении от 9 ноября есть пункт, согласно которому подписавшие его стороны обязуются создать все условия для достойного возвращения наших соотечественников в свои дома под контролем Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Но, в такой ситуации, когда из Азербайджана ежедневно звучат заявления о применении силы или угрозе силой, это уже исключается. Мы подтверждаем, что стороны должны выполнить взятые на себя обязательства, в первую очередь, азербайджанская сторона, которая нарушает требования этого заявления», — отметил Сергей Казарян

С 12 декабря 2022 года Азербайджан перекрыл единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром (Лачинский коридор), запретив въезд и выезд арцахцев, всех транспортных средств и грузов, кроме средств Международного комитета Красного Креста и российских миротворцев. Кроме того, с 9 января Азербайджан регулярно перекрывает единственный газопровод, питающий Арцах из Армении, затем полностью прервал подачу электроэнергии. В результате этих преступлений и нарушений прав человека 120 000 жителей Арцаха терпят многочисленные лишения и страдают из-за нехватки продовольствия, лекарств, топлива и многих других жизненно важных товаров, сталкиваются с проблемами, связанными с отоплением, образованием и здравоохранением.

22 февраля 2023 года Международный суд ООН обязал Азербайджан обеспечить беспрепятственное передвижение людей, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору в обоих направлениях. До сих пор Азербайджан ничего не сделал для выполнения постановления высокого Международного суда. Более того, Азербайджан предпринимает агрессивные действия против гражданского населения и военных Арцаха, такие как нападение 5 марта 2023 года и убийство 3 арцахских полицейских. В последнее время власти Азербайджана угрожают народу Арцаха дальнейшим применением силы и этническими чистками.