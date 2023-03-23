В Арцахе запасы продовольствия и товаров первой необходимости почти на грани истощения. Об этом в рамках видеомоста Ереван-Степанакерт по случаю 100 дней блокады Арцаха, проведенном в пресс-холле «Арменпресс», сообщил государственный министр Арцаха Гурген Нерсисян.

«Запасы почти на грани истощения, потому что коридор, соединяющий Арцах с Арменией, заблокирован уже более 100 дней. Есть социальные группы населения, которым государство регулярно оказывает помощь.

Стараемся обеспечить минимальный запас муки и основных продуктов. Как уже неоднократно публиковалось во многих СМИ, в магазинах нет предметов первой необходимости, и исходя из этого, государство сейчас старается уделять больше внимания разным социальным группам: инвалидам, многодетным семьями и др.», сказал он.

Государственный министр подчеркнул, что, конечно же, эти возможности не безграничны, и, в конце концов, народ Арцаха уже долгое время вынужден полагаться на помощь Красного Креста и российских миротворцев, без этой помощи Арцах уже был бы в бедственном положении.