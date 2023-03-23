Исполнительной властью принято решение начать процесс продления срока эксплуатации энергоблока №2 ЗАО «Армянская АЭС» (продление срока эксплуатации-2).

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение правительства, в результате реализации программы продления срока эксплуатации энергоблока N 2 ААЭС, он в установленном порядке будет продлен до 2026 года. В рамках проекта на АЭС проведены масштабные работы по модернизации и техническому перевооружению.

С учетом уже выполненных работ по модернизации, а также мнений профильных организаций и международного опыта продления срока эксплуатации аналогичных энергоблоков планируется, что за счет дополнительных инвестиций/работ можно будет продлить срок эксплуатации энергоблока ААЭС № 2 еще на 10 лет, до 2036 года. Будет создана возможность оценить технические возможности продления проектного срока эксплуатации энергоблока N 2 Армянской атомной электростанции, необходимые финансовые ресурсы и влияние возможных инвестиций на тариф конечного потребителя.