Азербайджан 100-й день незаконной блокировки Лачинского коридора отметил 13-м перекрытием подачи природного газа в Нагорный Карабах, заметил премьер-министр Никол Пашинян 23 марта на очередном заседании правительства.

Этому предшествовало выступление лидера Азербайджана в селе Талыш Нагорного Карабаха, подвергшемся этнической чистке, которое сложно не назвать агрессивным.

«То, что произошло в селе Талыш, является фундаментальным, веским доказательством проводимой Азербайджаном политики этнических чисток и геноцида. В этом селе, из которого в результате 44-дневной войны были изгнаны все армяне, Азербайджан сносит дома, принадлежащие армянам, и возводит на их месте дома, предназначенные для азербайджанцев. То, о чем мы давно предупреждали, уже реальность», — заявил Пашинян.

По словам премьер-министра, руководство Азербайджана демонстрирует свою модель обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха или «интеграции», снося дома, принадлежащие армянам, строя вместо них дома для азербайджанцев, стирая армянские надписи с древних армянских памятников и считая вопрос решенным.

«Эти действия являются незаконными и явно противоречат пункту 7 Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, где, напомню, сказано: «Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под наблюдением Верховного комиссара ООН по делам беженцев».

Это означает, что 18 марта должно было ознаменоваться возвращением армянского населения в Талыш, а не вандальским актом сноса их домов», — подчеркнул Пашинян.

По словам премьер-министра, за этими действиями руководства Азербайджана последовало заявление наших соотечественников, вынужденно переселенных из Нагорного Карабаха и соседних регионов, которые потребовали от руководства стран, подписавших Трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, от Верховного комиссара ООН по делам беженцев обеспечить их безопасное и достойное возвращение на свои исторические земли и в бывшие поселения, в соответствии с обязательствами, принятыми по Трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, и с правами человека и гуманитарного права.

«Как один из адресатов указанного заявления, хочу четко подчеркнуть, что считаю указанное требование справедливым, и правительство Республики Армения должно принять все политические и дипломатические меры для защиты прав заинтересованных лиц и авторов этого заявление», — заключил Пашинян.

По словам главы Кабмина, можно понять главный посыл президента Азербайджана Ильхама Алиева — он открыто и буквально сказал, что Армения должна принять условия Азербайджана и согласиться на проведение делимитации на условиях Азербайджана, иначе не будет мирного договора.

«Это дословная цитата из выступления президента Азербайджана. Это трудно назвать иначе как актом агрессии против Республики Армения и грубым нарушением договоренностей, достигнутых на высшем уровне. В заявлении, принятом по итогам четырехсторонней встречи 6 октября 2022 года, говорится: «Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алматинской декларации 1991 года, посредством чего обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Они подтвердили, что это будет основой для работы комиссий по вопросам демаркации границы». Это заявление было принято и руководителем Азербайджана. Аналогичное заявление было принято 31 октября того же года в Сочи президентом Российской Федерации, премьер-министром Армении и президентом Азербайджана, где сказано: «Мы договорились воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения, обсуждать и решать все проблемные вопросы на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, в соответствии с Уставом ООН и Алматинской декларации 1991 года», — сказал премьер-министр.

По словам Пашиняна, после этих заявлений, являющихся прямой фиксацией того, что границы советских республик стали их государственными границами, Азербайджан постоянно говорит о делимитации на основе каких-то исторических карт, что абсолютно неприемлемо по той простой причине, что противоречит письменным договоренностям, достигнутым на высшем уровне.

Премьер-министр добавил, что практика нарушения Азербайджаном договоренностей, достигнутых на высшем уровне, является причиной того, что армянская сторона продолжает настаивать на том, что и для реализации договоренностей, достигнутых по армяно-азербайджанскому мирному договору, и для договоренностей, достигнутых в формате Степанакерт-Баку о безопасности и правах народа Нагорного Карабаха необходимы международные механизмы.

Между тем, безнаказанные нарушения Азербайджаном согласованных на международном уровне соглашений поощряют его к новым провокациям.

«Вчера произошла чудовищная провокация, прицельным снайперским выстрелом с азербайджанской стороны был убит военнослужащий Вооруженных сил Республики Армения Аршак Сережаевич Саркисян. Выражаю соболезнования родителям и близким погибшего военнослужащего-призывника, обращаю внимание международного сообщества на тот очевидный факт, что Азербайджан ведет ситуацию к новой эскалации», — сказал Пашинян.

По словам премьер-министра, это подтверждается и абсурдными заявлениями Азербайджана на государственном уровне о так называемом «Западном Азербайджане», что является открытым актом посягательства на суверенную территорию Республики Армения.

«Я должен подчеркнуть, что это выступление еще раз демонстрирует, что наше правительство с самого начала правильно прочитало послания Азербайджана, политику и выступления Азербайджана, ставящие под сомнение право Республики Армения на существование, что и является причиной неурегулирования нагорно-карабахского конфликта», — заключил премьер-министр.