Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о перспективах разрешения нагорно-карабахской проблемы, провел параллели с Донецком и сербов с Косово.

Как сообщает «Арменпресс», министру иностранных дел России ответил посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян.

Марукян отметил, что вопрос Нагорного Карабаха со всей своей политической и правовой историей несравним с вопросом Донецка, Луганска или сербов Косово, поскольку Нагорный Карабах всегда имел автономный статус, а в последние 30 лет был самопровозглашенным независимым государством.

«Более того история нагорно-карабахского конфликта старше распада СССР, а конфликты перечисленных единиц возникли после распада СССР. Поэтому международное сообщество при поиске решений нагорно-карабахской проблемы должно учитывать всю историко-правовую и политическую основу, иначе любое решение, основанное на неравных примерах, приведет к углублению проблемы и к ее неразрешению», — написал Эдмон Марукян в своем микроблоге в Twitter.

20 марта на пресс-конференции, состоявшейся в Москве после встречи министров иностранных дел Армении и России, Сергей Лавров, отвечая на вопрос о действиях России по обеспечению безопасности жителей Нагорного Карабаха, заявил, что они поддерживают позицию премьер-министра Армении Никола Пашиняна, согласно которой вопросы обеспечения безопасности жителей Нагорного Карабаха и защиты их прав должны решать представители Нагорного Карабаха и Баку. Затем Сергей Лавров привел в качестве примера Донецк и Косово.

«Таких примеров в новейшей истории немало. То же самое было и в Минских соглашениях. Какие права должны быть у жителей востока Украины по тем же Минским соглашениям? Это право на родной язык, на обучение своих детей на этом языке, на использование его для сохранения своей культуры, религии, на возможность иметь местное самоуправление, особые экономические и торговые связи со своими соотечественниками (в случае Донбасса, это была Россия).

Примерно такие же права были оговорены десять лет назад в соглашении между Белградом и Приштиной о создании сербской общины в Косово: язык, местное самоуправление, образование, культура, религия, особые экономические связи с Сербией», — Лавров уточнил, что народу Нагорного Карабаха нужен такой пакет прав.