Азербайджанская пропагандистская машина распространила очередную ложь, пытаясь ввести в заблуждение как собственное, так и международное сообщество.

Пресс-секретарь министра иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что распространенная в армянских СМИ информация, что посол Азербайджана в Нидерландах был приглашен в МИД Нидерландов в связи с невыполнением его страной решения Международного суда относительно разблокирования Лачинского коридора, не соответствует действительности.

Пресс-секретарь МИД Азербайджана заявил, что «данная информация является очередной ложью, распространяемой армянскими СМИ, и не соответствует действительности. Посла не вызывали в МИД Нидерландов. Последняя встреча посла в Министерстве иностранных дел состоялась 15 марта по его инициативе», — завил Гаджизаде.

В Азербайджане, наверное, забыли, что есть открытые и общедоступные официальные источники, где можно проверить любую информацию. На сайте правительства Нидерландов опубликована сессия вопросов и ответов министра иностранных дел этой страны Вобке Хукстра в Парламенте страны, на которой, отвечая на вопрос одного из депутатов, Хукстра сообщил, что посол Азербайджана был приглашен в МИД Нидерландов.

В течение сессии вопросов и ответов в Парламенте Нидерландов министру был задан вопрос, намерен ли он обратиться к послу Азербайджана по поводу невыполнения его страной решения суда, на что Хукстра ответил:

«Да, как было сказано ранее, 28 февраля посол Азербайджана был приглашен в МИД для обсуждения вопроса невыполнения его страной решения Международного суда ООН. В течение беседы Нидерланды призвали Азербайджан выполнить решение Международного суда. Также было выражено мнение, что Нидерланды не разделяют точку зрения ограниченных разъяснений, данных Азербайджаном относительно решения суда, и решение суда должно быть полностью выполнено».