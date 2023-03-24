24 марта министр обороны Армении посетил место постоянной дислокации одного из подразделений воинской части, несущей боевое дежурство.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Министерства обороны, Сурен Папикян присутствовал на церемонии отправки личного состава подразделения на боевые позиции.

Министр Папикян пожелал военнослужащим, отправляющимся на боевые позиции, безопасной службы, заверив, что ведомство не пожалеет усилий для улучшения социальных условий военнослужащих несущих боевые дежурства.