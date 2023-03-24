Американская торговая палата в Армении 23 марта провела свое годовое общее собрание, в котором принял участие и министр экономики Армении Ваан Керобян.

«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение Министерства экономики.

На собрании были представлены итоги деятельности, приоритеты и программы предыдущих двух лет.

В своем выступлении Ваан Керобян подчеркнул значение деятельности АТП в Армении, как и компаний-членов палаты, которые своей работой придают новые стандарты бизнес-культуре Армении.

Он также представил высокие показатели экономики Армении и отметил, что обеспечению высоких темпов роста экономики в 12,6% в значительной степени способствовали программы, реализованные правительством в 2022 году, в том числе и мероприятия по модернизации экономики.

Из наиболее значимых новых инициатив министр отметил стратегию развития системы безопасности пищевых продуктов РА, одобренную на заседании правительства.