Соединенные Штаты Америки высоко оценивают послание премьер-министра Армении Никола Пашиняна относительно прогресса в деле установления мира.

Как сообщает «Арменпресс», об этом в своем микроблоге в Twitter написал заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель, поделившись публикацией, сделанной накануне премьер-министром Армении.

Он подчеркнул, что госсекретарь США Энтони Блинкен активно содействует мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном. «И мы рады прогрессу, достигнутому в направлении установления прочного и стабильного мира на Южном Кавказе. Мы высоко ценим сообщение Никола Пашиняна об этом прогрессе», — написал Патель.

Ранее на этой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян написал в своем микроблоге в Twitter, что между Арменией и Азербайджаном будет заключен мирный договор, и он будет на основе официальных заявлений, достигнутых на самом высоком уровне. «Новой эскалации не будет. Международное сообщество решительным образом должно поддержать этот нарратив», — написал Пашинян.