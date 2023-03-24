Конституционный суд признал обязательства, закрепленные Римским статутом Международного уголовного суда, подписанные 17 июля 1998 года, соответствующими Конституции Армении.

Как сообщает «Арменпресс», решение обнародовал председатель Конституционного суда Арман Диланян.

Председатель КС Арман Диланян сообщил, что особое мнение представили судьи Грайр Товмасян, Араик Тунян и Ерванд Хундкарян.

В 2022 году в Конституционный суд по этому вопросу обратилось правительство Армении. Правительство вновь обратилось к вопросу признания Римского статута, поскольку, согласно логике этого статута, видит возможность призвать Азербайджан к ответу.