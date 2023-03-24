На территории Армении днем 24, 25-26 марта, ночью 27, 28-29 в некоторых районах, днем 27-го в большинстве районов ожидаются осадки, местами туманы, возможны и грозы.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга.
Ветер юго-западный, с порывами 2-5 м/с, 26, 28-29 марта ожидается усиление ветра до 13-16 м/с.
С 25 по 26 марта температура воздуха постепенно повысится на 2-4 градуса.
Кратковременный дождь ожидается в Ереване вечером 24-го, возможно 25-го, 26-27-го, ночью 28-го и днем 29-го. Также возможны грозы. Осадков не ожидается днем 28 марта и ночью 29 марта.
Климатические данные города Еревана на 25 марта разных лет:
Максимальная температура воздуха: 22,0°C (2014 г.)
Минимальная температура воздуха: -6,4°C (2005 г.)
Среднесуточная температура воздуха: 7,7°C