На территории Армении днем ​​24, 25-26 марта, ночью 27, 28-29 в некоторых районах, днем ​​27-го в большинстве районов ожидаются осадки, местами туманы, возможны и грозы.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга.

Ветер юго-западный, с порывами 2-5 м/с, 26, 28-29 марта ожидается усиление ветра до 13-16 м/с.

С 25 по 26 марта температура воздуха постепенно повысится на 2-4 градуса.

Кратковременный дождь ожидается в Ереване вечером 24-го, возможно 25-го, 26-27-го, ночью 28-го и днем ​​29-го. Также возможны грозы. Осадков не ожидается днем ​​28 марта и ночью 29 марта.

Климатические данные города Еревана на 25 марта разных лет:

Максимальная температура воздуха: 22,0°C (2014 г.)

Минимальная температура воздуха: -6,4°C (2005 г.)

Среднесуточная температура воздуха: 7,7°C