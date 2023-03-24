Европейский Союз привержен партнерству с Арменией, построению мирного и процветающего Южного Кавказа.

Как сообщает «Арменпресс», об этом в своем микроблоге в Twitter написал спецпредставитель ЕС по кризису на Кавказе и в Грузии Тойво Клаар.

Он выразил благодарность послу Анне Мкртчян, главе представительства Армении в ЕС, за мероприятие, организованное по случаю 2-й годовщины вступления в силу Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским Союзом.

«Европейский Союз привержен партнерству с Арменией, построению мирного и процветающего Южного Кавказа. Мы поддерживаем Армению и Азербайджан в достижении прочного, всеобъемлющего и справедливого мира», — написал Тойво Клаар.