Углубление отношений с Китаем чрезвычайно важно для Армении.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на внеочередном заседании постоянной комиссии по внешним связям Национального собрания Армении заявил министр иностранных дел Арарат Мирзоян.

«Для нас чрезвычайно важно углубление отношений между Арменией и Китаем.

Китай заинтересован в развитии логистических путей и инфраструктур во всем мире, и особенно Среднего транспортного коридора в нашем регионе. Мы тоже заинтересованы в участии в логистических программах», — отметил Арарат Мирзоян.