23 марта и утром 24 марта с азербайджанских боевых позиций по группе граждан, проводивших обрезку винограда в селе Мачкалашен Мартунинского района, из оружия разных типов и калибров был открыт огонь. Пострадавших нет.

Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе МВД Арцаха.

“Министерство обороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию о том, что армянская сторона использует дорогу Степанакерт-Гайбалишен-Лисагор для перевозки военных грузов.

Выдвигая данный тезис, азербайджанская сторона вводит в заблуждение международное сообщество, подготавливая почву для своей очередной провокации против мирного населения Арцаха.

МВД считает необходимым еще раз подчеркнуть, что передвижение мирных жителей и перевозка гуманитарных грузов осуществляется в сопровождении российских миротворцев по лесной дороге в обход Шуши.

Учитывая географическое положение этой дороги, движение осуществляется крупными и высокими автомобилями, которые азербайджанская сторона представляет как военно-транспортные машины.

В то время как Азербайджан ложно обвиняет армянскую сторону в перевозке оружия и боеприпасов, вчера, 23 марта и сегодня утром, с азербайджанских боевых позиций по группе граждан, проводивших обрезку винограда в селе Мачкалашен Мартунинского района, из оружия разных типов и калибров был открыт огонь. Пострадавших нет. Сельскохозяйственные работы были приостановлены”, — говорится в сообщении МВД Арцаха.