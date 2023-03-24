Армения и Турция договорились открыть границу для граждан третьих стран и лиц с дипломатическими паспортами до начала туристического сезона 2023 года.

Как сообщает Арменпресс, об этом на заседании Постоянной комиссии НС по внешним связям сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, добавив, что Ереван активно работает в этом направлении.

Представляя доклад о ходе и результатах программы правительства, министр отметил, что в 2022 году продолжился процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией.

Мирзоян напомнил, что 15 февраля он с рабочим визитом посетил Турцию, чтобы выразить соболезнования многочисленным жертвам землетрясения.

“Мы подтвердили с министром иностранных дел Турции готовность открыть армяно-турецкую границу для граждан третьих стран и лиц с дипломатическими паспортами до открытия туристического сезона в этом году”, — сказал Мирзоян.