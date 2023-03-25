Постоянный представитель Республики Армения при ООН Мгер Маргарян направил генеральному секретарю ООН письмо, в котором опроверг содержащуюся в одном из представленных Азербайджаном докладов дезинформацию о том, что Армения якобы вербует несовершеннолетних в Вооруженные силы.

Письмо Мгера Маргаряна опубликовано в качестве официального документа Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом Арменпресс сообщили в постоянном представительстве Республики Армения при ООН.

В письме опровергается распространяемая Азербайджаном в ООН дезинформация о якобы вербовке несовершеннолетних детей в Вооруженные силы Армении, также подчеркивается, что распространение лжи в ООН стало характерной чертой Азербайджана.

Подчеркивая приверженность Армении делу защиты прав детей, проживающих в зонах конфликтов, постоянный представитель Армении заявляет, что Азербайджан должен прекратить тщетные попытки обвинить Армению в предосудительных действиях, в том числе злоупотребление вопросом о правах детей в явных пропагандистских целях, а вместо этого выполнять свои юридические обязательства, в частности решения Международного Суда относительно введения промежуточных мер против Азербайджана.

В письме Мгер Маргарян подчеркнул, что в представленном Азербайджаном отчете нет доказательств того, что Армения вербует несовершеннолетних в вооруженные силы. Отмечается, что в отчете Азербайджана нет ссылок на какой-либо независимый и надежный источник, кроме собственных заявлений, писем и сообщений Азербайджана.

Мгер Маргарян также напомнил, что многие международные сообщения подтверждают, что в 2020 году Азербайджан вербовал наемников и террористов с Ближнего Востока и переправлял их в зону нагорно-карабахского конфликта.